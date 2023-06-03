Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış

"İnsan şuna kızıyor gerçekten de. Ne dedi muhalefet, bu Türkiye için son seçim, ölüm-kalım seçimi, bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Kadınlar sokaklarda yürüyemez her şey bitecek, Anayasa kalmaz. Şimdi de diyorlar ki mesela olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize öyle demediniz ki bize ölüm-kalım seçimi dediniz kardeşim"