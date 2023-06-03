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Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış

12. kez aldığı yenilgi sonrası hala 'mücadeleye devam' mesajı veren Sekizli Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz" diyerek sitem etti. CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren Mengü, "Bize bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Şimdi de diyorlar ki 'olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize ölüm-kalım seçimi dediniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

10:34 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nevşin Mengü, CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini eleştirdi.

Nevşin Mengü, CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde 8'li Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tarihi bir zafere daha imza attı. Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li Masa'nın ortakları hem birbirine tepki gösterdi hem de kendi parti içlerinde krizler baş göstermeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP tabanında ve seçmende büyük tepkilere neden oldu.


'CHP kendi seçmenini kandırdı'

Kılıçdaroğlu'na olan tepkiler giderek büyürken son olarak CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalefet yandaşı gazeteci Nevşin Mengü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını itiraf eden Mengü,
"CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?"
dedi.

'Bize ölüm-kalım seçimi dediniz!'

CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren Mengü,
"İnsan şuna kızıyor gerçekten de. Ne dedi muhalefet, bu Türkiye için son seçim, ölüm-kalım seçimi, bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Kadınlar sokaklarda yürüyemez her şey bitecek, Anayasa kalmaz. Şimdi de diyorlar ki mesela olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize öyle demediniz ki bize ölüm-kalım seçimi dediniz kardeşim"
dedi.





#Nevşin Mengü
#CHP
#seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
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