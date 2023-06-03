Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış

Nevşin Mengü, CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde 8'li Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tarihi bir zafere daha imza attı. Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li Masa'nın ortakları hem birbirine tepki gösterdi hem de kendi parti içlerinde krizler baş göstermeye başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP tabanında ve seçmende büyük tepkilere neden oldu.