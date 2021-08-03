AFAD'dan yangın bölgelerine çadır ve konteyner

AFAD twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangın bölgelerinde vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ettiğini belirtti.
Açıklama şöyle: "Yangınlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ediyoruz."
Öte yandan yangın bölgelerine Türkiye’nin dört yanından yardım yağıyor.
Yapılan yardımlar AFAD ekipleri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.