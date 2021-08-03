AFAD'dan yangın bölgelerine çadır ve konteyner

AFAD yangın bölgelerinde acil barınma ihtiyaçları için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ediyor.

AFAD twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangın bölgelerinde vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ettiğini belirtti.

Açıklama şöyle: "Yangınlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ediyoruz."

GÜNDEM Evi ve parası yanan Cemile Teyze’ye Hollanda’daki Türklerden 15 bin TL

Öte yandan yangın bölgelerine Türkiye’nin dört yanından yardım yağıyor.

Yapılan yardımlar AFAD ekipleri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.