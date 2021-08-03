Gündem AFADdan yangın bölgelerine çadır ve konteyner
ANTALYA

AFAD'dan yangın bölgelerine çadır ve konteyner

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri yanan, hasar gören ya da tahliye eden vatandaşların barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için AFAD çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Derin Tarih
Yangın bölgelerine AFADdan​ çadır ve konteyner
AFAD yangın bölgelerinde acil barınma ihtiyaçları için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ediyor.

AFAD twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangın bölgelerinde vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ettiğini belirtti.

Açıklama şöyle: "Yangınlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için konteyner ve çadır kurulumlarına devam ediyoruz."

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Öte yandan yangın bölgelerine Türkiye’nin dört yanından yardım yağıyor.

Yapılan yardımlar AFAD ekipleri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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