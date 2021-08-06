Gündem Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyip provokasyon yapmıştı O kadın halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle tutuklandı
ANTALYA

Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyip provokasyon yapmıştı: O kadın halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında bir yol kenarından durarak, konuşması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen kadın tutuklandı. Kadının daha önce de tehdit, hakaretten suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadının konuşmalarını kaydederek paylaşan sosyal medya fenomeni bir genç ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyip provokasyon yapmıştı: O kadın halkı kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle tutuklandı
Orman yangınında konuşması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen Y.T. tutuklandı.

Olay, 3 Ağustos günü Gündoğmuş Manavgat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi’nde bir otelde çalışan Y.T., orman yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesine gitti.

Buradan dönüş yapan kadın, Manavgat sınırları içerisine geldiği sırada araçtan inerek halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik ettiği belirlenen konuşmalar yaptı. O anlar ise bir sosyal medya fenomeni tarafından kaydedilerek, sayfasında paylaşıldı.

Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı
GÜNDEM
Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı

Sosyal medya fenomen serbest

Paylaşımı gören Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Konuşmaları yapan kadın ve paylaşan genç, polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesine çıkarılan kadın Y.T. halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni M.G.K, ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı
OYNAT 00:59
Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı
Manavgat'ta yangın bölgesinde röportaj veren bir kadın, bölgede hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiye ekiplerinin olmadığını iddia ediyor.

O sırada uzaktan görüntüleri kaydeden bir vatandaş, bölgedeki itfaiye araçlarını ve TOMA'ları cep telefonuyla kaydederek, 'Önlem amaçlı tüm devletin imkanları burada hazır bulunuyor. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Ama bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp, çağırıp bazılarının istedikleri emelleri ulaşması adına çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.' ifadelerini kullanıyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.


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