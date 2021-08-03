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ANTALYA

Yangında bir tek şehidin mezarı ve Türk bayrağı yanmadı: Bu ilahi bir takdirdir

Antalya Manavgat Senir Mahallesi'nde çok sayıda tarım arazisi ve evin zarar gördüğü yangında, mahalle mezarlığı da yandı. Alevler şehit Hüseyin Yıldız’ın mezarına 1 metre kala söndü. Yıldız'ın mezarı ve başında bulunan Türk bayrağına zarar gelmedi.

Haber Merkezi DHA
Yangında bir tek şehidin mezarı ve Türk bayrağı yanmadı: Bu ilahi bir takdirdir
Şehit mezarındaki Türk bayrağına da zarar gelmedi.

Hüseyin Yıldız'ın okul arkadaşı Ahmet Tahir Özkan, ilkokulu birlikte okuduklarını, büyüklerinde ise farklı illerde çalışmaya başladıklarını anlattı. Yıldız'ın Manavgat'ta PTT'de çalıştığı sırada görev şehidi olduğunu aktaran Özkan, "PTT'de çalıştığı sırada trafik kazası yaptı ve görev şehidi oldu.

Türk bayrağına da zarar gelmemiş

Cenabı Allah'ın takdiriyle yangın mezara hiç zarar vermemiş. Yangın, mezarın başındaki Türk bayrağına da zarar vermemiş. Bu ilahi bir takdirdir. Yangın mezarın 1 metre civarında durmuş.

Burada hiçbir müdahale yok. Ateş buralara geldiği zaman hepimiz köyü terk etmiştik. Yukarıdaki ve dibinde bulunan tüm mezarlar yanmış. Orman yanmış, ağaç yanmış ağaçtan düşen herhangi bir şey düşüp bayrağa zarar vermemiş" dedi.

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