Yangınları siyasi ranta çevirmek isteyenlere Bahçeli'den sert tepki:  Yaptığınız namertliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin güneyinde ve Ege kıyılarında yaşanan yangınlar sonrası sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan provokatif eylemler hakkında vatandaşlara itidal çağrısında bulundu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yayımlayan Bahçeli, Türkiye’nin farklı boyutlarda yaşanan, eşzamanlı olarak ortaya çıkartılıp yaygınlaştırılan ağır ve çetin sorunlara doğrudan maruz ve direkt muhatap olduğunu belirtti.

SÖMÜRMEK İÇİN ORTAM KOLLUYORLAR

Türk milletinin neşe ve sevinçte bir olduğu kadar acı ve tasada da bir ve beraber olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: “Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen, ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gaflet ve sorumsuzluk girdabına kapıldıkları esefle görülmektedir. CHP ve İP Genel Başkanlarının açıklamaları ne vatan ne millet sevgisiyle ne de siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir. Bu namert ve nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından kaygı ve utanç verici bir rezalettir.”

ACİZ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla da Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapıldığını iddia etmenin akıl ve ahlak dışı bir uydurma olduğunu” vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: “CHP Genel Başkanı’nın İP Başkanı’na benzer şekilde, yanan orman sahalarına ‘Bir tuğla koyarsanız beni çiğnemek zorunda kalırsınız’ sözü saptırma olduğu kadar tehlikeli bir aldatmadır. Görülüyor ki, Türkiye’nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetinin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir. Bu yolla da her türlü dış tesir ve telkine açık olması, nihayet müdahale edilebilir bir kıvama gelmesi üst bir akıl tarafından kurgulanmaktadır. Orman yangınları münasebetiyle, maksadı menfur ve melun bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir.” Bahçeli, isim vermeden, “Help Turkey” kampanyasını “Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliği, basit bir kurnazlık, ucuz bir kara kampanya” olarak niteledi.