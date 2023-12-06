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Yanıkömeroğlu'nun istifası sonrası İYİ Partili Yüksel Arslan'dan şok sözler: İmamoğlu satın aldı

Yerel seçimlerde CHP'nin iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun istifasına ilişkin ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Yanıkömeroğlu'na ağır bir ithamda bulunan Arslan, "İmamoğlu satın aldı" ifadesini kullandı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

Semih Bozkuş
23:40 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini reddetmesinin ardından partide sular durulmuyor.

Kaynayan kazana dönen partide peş peşe istifa haberleri gelirken buna bir yenisi daha eklendi.

Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu satın aldı"

Yanıkömeroğlu’nun istifa etmesinin ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir yorum dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan, istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na ağır bir ithamda bulundu.

Sosyal medya hesabından Yanıkömeroğlu'nun istifa haberine cevap veren Arslan, "İmamoğlu satın aldı" ifadesini kullandı.

Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.



İYİ Parti'den CHP'nin iş birliği teklifine ret


İYİ Parti'de iki gün önce yapılan Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yerel seçimlerde işbirliği konusu ele alınmıştı. Toplantıda CHP'nin işbirliği teklifi, 14 üyenin evet oyuna karşı 35 üyenin oyu ile reddedilmişti.



#İYİ Parti
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14 dakika önce
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