Yapay zeka destekli eğitim platformu yurt dışına açılıyor

Türkiye’de geliştirilen yapay zeka destekli 'Cognicise Eğitim Platformu', öğrencilerin bilişsel becerilerini analiz ederek kişiye özel öğrenme modeli sunuyor. Platform dikkat, hafıza, işlemleme hızı ve problem çözme gibi alanlardaki verileri değerlendirerek öğrencilerin güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemeyi hedefliyor. Platformun kurucusu Necati Ekiz, platformda bugüne kadar 800 binden fazla kullanıcıdan elde edilen 200 milyonu aşkın bilişsel verinin işlendiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde bilişsel işlem hızında yüzde 15 ila 25 arasında gelişim ve dikkat alanında sürdürülebilir iyileşmeler gözlemlendiği ifade edildi. Halihazırda çeşitli okul ve kurumlarda kullanılan platform, başta Avrupa, MENA bölgesi ve Kanada olmak üzere farklı pazarlarda yaygınlaşma hedeflerken şirketin yaklaşık 10 ülkede distribütörlük anlaşmalarıyla faaliyet yürüttüğü, 2026 sonuna kadar ise en az 18 ülkede aktif olmayı planladığı kaydedildi.