Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yapay zeka destekli eğitim platformu yurt dışına açılıyor

Yapay zeka destekli eğitim platformu yurt dışına açılıyor

Merve Safa Akıntürk
04:008/05/2026, Cuma
G: 8/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cognicise Eğitim Platformu
Cognicise Eğitim Platformu

Türkiye’de geliştirilen yapay zeka destekli 'Cognicise Eğitim Platformu', öğrencilerin bilişsel becerilerini analiz ederek kişiye özel öğrenme modeli sunuyor. Platform dikkat, hafıza, işlemleme hızı ve problem çözme gibi alanlardaki verileri değerlendirerek öğrencilerin güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemeyi hedefliyor. Platformun kurucusu Necati Ekiz, platformda bugüne kadar 800 binden fazla kullanıcıdan elde edilen 200 milyonu aşkın bilişsel verinin işlendiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde bilişsel işlem hızında yüzde 15 ila 25 arasında gelişim ve dikkat alanında sürdürülebilir iyileşmeler gözlemlendiği ifade edildi. Halihazırda çeşitli okul ve kurumlarda kullanılan platform, başta Avrupa, MENA bölgesi ve Kanada olmak üzere farklı pazarlarda yaygınlaşma hedeflerken şirketin yaklaşık 10 ülkede distribütörlük anlaşmalarıyla faaliyet yürüttüğü, 2026 sonuna kadar ise en az 18 ülkede aktif olmayı planladığı kaydedildi.


#yapay zeka
#eğitim
#platform
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS başvuru ekranı açıldı mı? 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman? İşte sınav tarihi ve ücret bilgisi