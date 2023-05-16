Yapıcıoğlu’nun ‘Tam bağımsız Türkiye hedefine yürüyoruz’ açıklaması üzerinden muhalifler Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: ‘Bu sözleri Kılıçdaroğlu HDP’ye söyletemedi’

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.