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Yapıcıoğlu’nun ‘Tam bağımsız Türkiye hedefine yürüyoruz’ açıklaması üzerinden muhalifler Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: ‘Bu sözleri Kılıçdaroğlu HDP’ye söyletemedi’

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde partisinin 4 milletvekilinin Meclis’e girdiğini duyurarak, ‘Tam bağımsız Türkiye hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceklerini’ söyledi. Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bu konuşmasını sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaşın Tweet’ini alıntılayan muhalif seçmenler PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. “Zekeriya Yapıcıoğlu’nun söylediği ‘Tam bağımsız Türkiye’ sözünü bir tane HDP’li söyleyemez” dedi.

17:54 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.


HÜDA PAR meclise 4 milletvekili gönderdi


Hür Dava Partisi'nden dört isim milletvekili seçildi. HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş, genel seçime ise AK Parti listelerinden listelerinden 4 isimle girmişti.


HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde partisinin 4 milletvekilinin Meclis’e girdiğini duyurarak,
"AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi”
dedi. Yapıcıoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci turda yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini belirterek,
‘Tam bağımsız Türkiye hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceklerini’
söyledi.

Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bu konuşmasını sosyal medya hesabında paylaşan bir vatandaşın Tweet’ini alıntılayan muhalif seçmenler PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun birinci turda seçimi Erdoğan’dan büyük bir farkla geride kalarak bitirmesine de öfkeli olan muhalifler,
“Kılıçdaroğlu HDP’ye ‘PKK terör örgütüdür’ dedirtemedi”, “Erdoğan zeki bir adam Kılıçdaroğlu vasıfsız HDP’ye ‘PKK’nın terör örgütü olduğunu’ söyletsin de görelim”, “Zekeriya Yapıcıoğlu’nun söylediği ‘Tam bağımsız Türkiye’ sözünü bir tane HDP’li söyleyemez”
dedi.
#HÜDA PAR
#Seçim2023
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
16 dakika önce
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