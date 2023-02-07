Yaralarımızı beraber saracağız: Siyasilerden dayanışma mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Yaşanan bu felaketi bir an önce atlatmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, tüm gücümüzle hazırız. Dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız.