Yaralarımızı beraber saracağız: Siyasilerden dayanışma mesajları

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Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında siyaset dünyası tek yürek oldu.
Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında siyaset dünyası tek yürek oldu. Liderler, dayanışma çağrısı yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Cenab-ı Hak’tan vefat edenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. En kısa zamanda bu felaketin yaralarının sarılmasını temenni ediyorum.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızla.