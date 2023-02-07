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Yaralarımızı beraber saracağız: Siyasilerden dayanışma mesajları

Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında siyaset dünyası tek yürek oldu. Liderler, dayanışma çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında siyaset dünyası tek yürek oldu.

Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında siyaset dünyası tek yürek oldu.

Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında siyaset dünyası tek yürek oldu. Liderler, dayanışma çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Yaşanan bu felaketi bir an önce atlatmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için, başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere, tüm gücümüzle hazırız. Dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun… Oralarda çalışan devlet görevlilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun.
Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
BBP ve Alperen Ocakları olarak tüm teşkilat görevlilerimizi ve mensuplarımızı, depremden etkilenen bölgelerimizde AFAD ve ALPKURT koordinesinde gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına destek olmaya ve özellikle kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Cenab-ı Hak’tan vefat edenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. En kısa zamanda bu felaketin yaralarının sarılmasını temenni ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızla.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal:
Dualarımız yardım bekleyen vatandaşımızın biran evvel kurtarılması için. Allah yardımcımızdır.
Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
Cenab-ı Allah memleketimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Yeniden Refah Partisi olarak tüm teşkilatlarımızı AFAD koordinesinde gönüllü çalışmalara destek olmaya davet ediyoruz.
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal:
Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılıp sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum. Başın sağ olsun, geçmiş olsun Türkiyem.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Ankara
#Siyasiler
#Kemal Kılıçdaroğlu
39 dakika önce
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Yaralarımızı beraber saracağız: Siyasilerden dayanışma mesajları
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