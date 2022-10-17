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İSTANBUL

Yaralı madencilere ziyaret: 'Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’daki maden kazasında yaralanan madencileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Madencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı yakınlarına da geçmiş olsun dileğini iletti. Erdoğan, “Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaralı madencilere ziyaret: Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyor
​Yaralı madencilere ziyaret.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki ambulans uçakla İstanbul’a getirilen 6 maden işçisinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak, ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

UMUTSUZ DEĞİLİZ

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şu anda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar” diye konuştu.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE GERİ GÖNDERECEĞİZ

Entübe vaziyette olan işçilerin de olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Dua edelim, inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar. Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımız bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi, enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra’daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup, onları Amasra’ya geri göndereceğiz” dedi.

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