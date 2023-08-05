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Yaralı olarak ele geçirilen PKK'lı terörist devletin şefkatini anlattı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hâle getirildi. Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirildi. Yaralı olarak bulunan terörist, askerlerin kendisine gösterdiği muameleyi anlattı, "Çok etkilendim" dedi.

10:13 . 5/08/2023 Cumartesi
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Yaralı olarak yakalanan kadın terörist Şengül Bulut'a askerler müdahale etti.

Yaralı olarak yakalanan kadın terörist Şengül Bulut'a askerler müdahale etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.

'Kahraman Mehmetçik'in şefkati'

Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor"

'Hiçbir şey göründüğü gibi değil'

Yaralı olarak yakalanan kadın terörist Şengül Bulut, askerlerin kendisine olan muamelesini şöyle anlattı: "Türk askerleri beni buldular. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımlarından çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır buradaki tüm arkadaşlar yaralarıma tekrar tekrar pansuman yaptılar. Bence bu böyle bilinmelidir."




#MSB
#Irak
#Pençe Kilit Operasyonu
3 saat önce
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