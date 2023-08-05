Yaralı olarak ele geçirilen PKK'lı terörist devletin şefkatini anlattı

Yaralı olarak yakalanan kadın terörist Şengül Bulut, askerlerin kendisine olan muamelesini şöyle anlattı: "Türk askerleri beni buldular. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımlarından çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır buradaki tüm arkadaşlar yaralarıma tekrar tekrar pansuman yaptılar. Bence bu böyle bilinmelidir."