Yargıda dijital takip dönemi

Yeni yapılanmayla mahkemelerin iş yükü ve performansının veri analizleri temelinde izlenmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni mahkemelerin kurulması ve yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Yeni daire başkanlığı, adalet hizmetlerinin işleyişini performans ve verimlilik kriterleri üzerinden değerlendirecek. Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler de bu birim tarafından yürütülecek.