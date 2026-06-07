Yargıda dijital takip dönemi

Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli sunulması amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim oluşturuldu.
Personel Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı, mahkemelerin performansından personel verimliliğine kadar birçok alanda koordinasyon görevi üstlenecek.
VERİ ANALİZİYLE TAKİP
Yeni yapılanmayla mahkemelerin iş yükü ve performansının veri analizleri temelinde izlenmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni mahkemelerin kurulması ve yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Yeni daire başkanlığı, adalet hizmetlerinin işleyişini performans ve verimlilik kriterleri üzerinden değerlendirecek. Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler de bu birim tarafından yürütülecek.
MAKUL SÜREDE YARGILAMA HEDEFİ
Hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve ilgili kurum temsilcilerinin katkı sunacağı mekanizmalar oluşturularak hizmet süreçlerinin düzenli şekilde değerlendirilmesi planlanıyor. Yeni yapılanmayla birlikte makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve hedef süre uygulamasının daha etkin işletilmesi de amaçlanıyor.