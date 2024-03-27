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Yargıtay Başkanlığı seçiminin 6'ncı turundan da kazanan çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan ve 5 adayla girilen ilk seçimden sonuç çıkmayınca bugün tekrar başvuru yapan 3 adayla yeni seçim yapıldı. Seçimlerin 6'ncı turunda salt çoğunluk sağlanamazken, 9'uncu turda en çok oy alan iki adayın yarışacağı belirtildi.

12:19 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:19 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Yargıtay
Yargıtay

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi üç gün önce doldu. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için önceki gün Yargıtay'da sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. 2 gün boyunca gerçekleşen 5 oylamada, adayların hiçbiri 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine yeniden adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. İlk seçimde 5 aday yer alırken, 2'nci seçime en çok oyları alan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk başvurdu.


7'nci tur oylamasına geçildi


Yargıtay üyeleri yenilenen seçimler kapsamında 6'ncı tur oylaması için yeniden sandık başına gitti. 337 üyenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 131, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Ayrıca 3 oy boş kullanıldı ve 6 oy geçersiz sayıldı. 6'ncı tur oylamasından da sonuç çıkmayınca 7'nci tur oylamasına geçildi. 7 ve 8'inci turda da salt çoğunluk sağlanamazsa 9'uncu tura en çok oy alan 2 adayla girilecek. Ancak 8'inci turda iki aday da aynı sayıda oy alırsa yine 3 kişi de 9'uncu tura gidecek.


Dışişleri Bakanlığından Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu saldırısına sert tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli
Dışişleri Bakanlığından Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu saldırısına sert tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli

Hannover'de dün yaşanan Türk Başkonsolosluğu'nda yapılan saldırı sonrası Diplomatik Kaynaklar; saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır." denildi.



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