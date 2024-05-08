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Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 35'inci turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay Başkanı'nı seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 34 ve 35'inci tur oylamalarında, adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Seçimlere gelecek hafta 36'ıncı tur oylaması ile devam edilecek.

15:03 - 8/05/2024 Çarşamba
DHA
Yargıtay Başkanlığı
Yargıtay Başkanlığı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Anayasa'ya göre; her 5 turda bir yeniden adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlere, 6 Mayıs Pazartesi günü 7'nci kez adaylık başvuruları alınarak oylama devam etti. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün aday olduğu ve hafta başından beri süren 31, 32 ve 33'üncü tur oylamalarında yine sonuç çıkmadı.

Yargıtay Genel Kurulu'nda bugün yapılan 34'üncü ve 35'inci tur oylamalarında, Anayasa gereği 33'üncü turda en çok oyu alan 2 aday, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Bu sonuçla, 8'inci kez adaylık başvurusu alınarak 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ncı tur oylamasına geçilecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.

#Yargıtay
#Mehmet Akarca
#Ömer Kerkez
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