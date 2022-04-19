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Gündem Yargıtay onayladı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğana bir tazminat daha ödeyecek
POLİTİKA

Yargıtay onayladı: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tazminat daha ödeyecek

Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Yargıtay onayladı: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğana bir tazminat daha ödeyecek
Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan dört tanesi netleşmiş ve CHP lideri toplamda 165 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

BİR TAZMİNAT DAHA ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP liderinin bir tazminat daha ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

Aydın paylaşımında, "Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin oldu" ifadelerini kullandı.

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