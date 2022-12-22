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ANKARA

Yargıtay sahte savcıya verilen cezayı az buldu

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kendisini savcı olarak tanıtarak taksiciyi dolandıran sanığa verilen hapis cezasını az buldu. Daire, sanığın en az 10 yıl hapis cezası ile yargılanması gerektiğini bildirdi.

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Yargıtay sahte savcıya verilen cezayı az buldu
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Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtan Y.A., 2014'te bir taksiciden kendisini birkaç yere götürmesini istedi.

Taşıma ücreti olan 250 lirayı vermemek için sahte savcı kimliğini taksiciye veren Y.A., kimliğini almaya geldiğinde borcunu ödeyeceğini söyledi.

Şikayetçi oldu

Borcunu tahsil etmek isteyen ancak bir daha Y.A.'ya ulaşamayan taksici, savcı olarak bildiği kişi hakkında şikayetçi oldu.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında dava açılan Y.A., Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

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Mahkemenin cezası az geldi

Mahkeme, üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğunu gösterir sahte kimlik ile polis kokartı da çıkan sanığa "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Taksiciye yönelik eylemi nedeniyle de Y.A.'ya "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

‘Ağır cezada yargılansın’

Karara yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı az bularak bozdu.

Dairenin kararında, sanığın suçunun "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirilmesi ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiği kaydedildi.

Dairenin kararı

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Sanığın kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması karşısında, eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ve aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, yargılamaya devamla sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi yasaya aykırı görüldüğünden hükümlerin bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

"Nitelikli" dolandırıcılara 10 yıla kadar hapis öngörülüyor

Türk Ceza Kanunu'nun "dolandırıcılık" suçuna ilişkin 157'nci maddesinde, atılı suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin 158'inci maddenin 1-L bendinde ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak atılı suçu işleyenlere ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

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