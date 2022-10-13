Yargıtay’a 10 yeni üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

​Gelecek Partisi'nde 'Selahattin Demirtaş' çatlağı: Davutoğlu 'tutuksuz yargılansın' derken yardımcısı Özdağ karşı çıktı



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TVNET canlı yayınında HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu. Özdağ, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne ben ne partim onay vermez' sözüyle çelişen açıklamalarda bulundu. Geçmişte 'Demirtaş seni cezaevi bekliyor' diyen Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.



