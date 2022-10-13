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POLİTİKA

Yargıtay’a 10 yeni üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay’a 10 yeni üye seçilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtay’a 10 yeni üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Foto/arşiv

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Murat Soylu, Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nurullah Bodur, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Emine Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken’in Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

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