​Yargıtay’a 10 yeni üye.

HSK Genel Kurulu, yeni üyelerin belirlenmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Yargıtay’da son dönem 21 üye emekliliğe ayrılmıştı. Emekli olan üyelerin yerine 10 yeni üye belirlendi. İdlib’deki harekat bölgesinde rahatsızlanıp şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyeliğine seçilen isimler arasında yer aldı. İşte Yargıtay’a seçilen 10 üye: HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Raportörü Hamit Yelken, Ankara BAM Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Yargıtay Savcısı Ali Murat Soylu, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Adana BAM Daire Başkanı Nurullah Bodur ile Hakim Emine Erdoğan.