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BURSA

Yargıtay’dan emsal karar: 'Ben yoksam hiçsin' boşanma sebebi sayıldı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” ifadesinin eşini aşağılamak anlamına geldiğini ve haklı boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi İHA
Yargıtay’dan emsal karar: Ben yoksam hiçsin boşanma sebebi sayıldı
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Bursa'da, bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, erkeğin davasını kabul etti.

Davalı - karşı davacının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Daire, kocasının kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia eden bir kadının boşanma taleplerinin reddedildiği dava ile ilgili bozma kararı verdi.

Kadının evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunduğu vurgulandı.

Dairenin kararında yargılamada erkeğin eşini "Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin" diyerek aşağıladığı ve fiziksel şiddet uyguladığının tespit edildiği ifade edildi.

Bu durumda "kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma davasının kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.

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