Yargıtay'dan emsal karar: Kocasına ’kıro’ diyen kadına tazminat yok

Bursa’da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre öfkeli adam, karısına tokat atarak boğazını sıktı. Kayınvalidesini evden kovmakla suçlanan kadın ise kocasına, ’Kıro, şerefsiz’ diyerek hakaret etti. Çift, karşılıklı boşanma davası açtı.

YARGITAY EŞİT KUSURLU SAYDI

Davalı - karşı davacı koca, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Aile Mahkemesi, boşanma davasını kabul ederek, ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı-davalı kadının, erkeğe maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Kararı kadın, temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca ile eşine hakaret eden kadını eşit kusurlu saydı.

Yargıtay kararında şöyle denildi: