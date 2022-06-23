Gündem Yargıtayın askeri öğrenciler kararına 15 Temmuz Derneğinden tepki Bu şahısların FETÖnün hizmetinde olduğu delillerle ortaya konuldu
İSTANBUL

Yargıtayın 'askeri öğrenciler' kararına 15 Temmuz Derneğinden tepki: Bu şahısların FETÖ'nün hizmetinde olduğu delillerle ortaya konuldu

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminden sonra müebbet hapse çarptırılan askeri okul öğrencilerinin Yargıtay kararıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada "Bu şahısların FETÖ'nün hizmetinde oldukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda delilleriyle ortaya konulmuştur. Hal böyleyken alelacele tahliye edilmeleri kabul edilemez." denildi.

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Haber Merkezi AA
Yargıtayın askeri öğrenciler kararına 15 Temmuz Derneğinden tepki: Bu şahısların FETÖnün hizmetinde olduğu delillerle ortaya konuldu
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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yargılanan ve müebbet hapis cezası alan 66 askeri öğrenci, Yargıtayın verdiği kararla serbest bırakıldı. Yalova'dan İstanbul'a darbeye iştirak için gelen ancak trafikte kalmaları sebebiyle gayelerine ulaşamadan yakalanan öğrencilerin, özel listeler hazırlanarak belirlendiği bilinmektedir. Bu şahısların FETÖ'nün hizmetinde oldukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda delilleriyle ortaya konulmuştur. Hal böyleyken alelacele tahliye edilmeleri kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Yargıtayın gerekçeli kararının henüz bilinmediğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Tahliyelerin maşeri vicdanı yaraladığı açıktır. FETÖ militanları yargı kararlarıyla aklanmaya çalışılırsa bunun son derece tehlikeli sonuçları olur. Umuyoruz ki yapılan hatadan vazgeçilerek örgütün askeri kanadında yer aldıkları net bir şekilde belli olan askeri öğrenciler hak ettikleri cezayı alacaktır. Davamızın takipçisiyiz ve oldubittilere asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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