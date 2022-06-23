Yargıtayın 'askeri öğrenciler' kararına 15 Temmuz Derneğinden tepki: Bu şahısların FETÖ'nün hizmetinde olduğu delillerle ortaya konuldu

Tuğçe Kazaz: CHP'de ikinci Kemal dönemi başladı

TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan eski manken Tuğçe Kazaz, CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmeye başlamasıyla birlikte kuruluş çizgisini kaybettiğini söyledi. 'Birinci Kemal dönemi bitti, İkinci Kemal dönemi başladı' diyen Kazaz, 'CHP bu topraklar için bir zarar, bir güvenlik sorunu.' açıklamalarında bulundu.