Gündem Yarın İstanbulda bu yollar kapalı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları yapılacak
İSTANBUL

Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi DHA
Sürücüler, alternatif yollar olan Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddelerini kullanacak.
Sürücüler, alternatif yollar olan Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddelerini kullanacak.

29 Ekim kutlamaları ile ilgili 07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar


ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

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