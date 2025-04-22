Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Yarıya yakını daha çocuk: İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Yarıya yakını daha çocuk: İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı

23:5522/04/2025, Tuesday
AA
Sonraki haber
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Foto: Arşiv)

İzmir'de Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, bottaki 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#Çeşme
#düzensiz göçmen
#İzmir
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakanlıktan çiftçilere müjde: Yüzde 75 hibeli akıllı teknoloji desteği geliyor