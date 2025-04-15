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Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

08:4715/04/2025, Salı
AA
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ekinciler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta bulduğu yabancı uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.K. tutuklandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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