Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artvin
Artvin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

16:3811/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Artvin-Ardahan kara yolunun Sakalar köyü mevkisinde yol emniyet ve kontrol uygulama noktası yakınlarındaki arazide saklanmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. ​​​​​​​


#Artvin
#düzensiz göçmen
#Göçmen Kaçakçılğı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??