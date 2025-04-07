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Erzincan'da 14 düzensiz göçmen ve kaçakçı yakalandı

Erzincan'da 14 düzensiz göçmen ve kaçakçı yakalandı

23:137/04/2025, Pazartesi
AA
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Yakalanan göçmenler sınır dışı edilecek.
Yakalanan göçmenler sınır dışı edilecek.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüten ekipler, bir araçta 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Erzincan'da bir araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K. ise mahkemece tutuklandı.



#düzensiz göçmen
#Erzincan
#Göçmen Kaçakçılığı

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