Yasa dışı bahis parasını Bitcoin’le kaçırdılar: 217 milyon 400 bin dolarlık hareket Yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbakır’da yakalanan 37 şüpheliden aralarında çete lideri Murat A.’nın da olduğu 8’i tutuklandı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraya, olası operasyonda el konulmasını engellemek için Bitcoin’e çevirdikleri ortaya çıktı. 2 Bitcoin hesabında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edildi.

Haber Merkezi 23 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2021, 03:07 Yeni Şafak