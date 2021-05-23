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DİYARBAKIR

Yasa dışı bahis parasını Bitcoin’le kaçırdılar: 217 milyon 400 bin dolarlık hareket

Yasa dışı bahis operasyonunda Diyarbakır’da yakalanan 37 şüpheliden aralarında çete lideri Murat A.’nın da olduğu 8’i tutuklandı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri paraya, olası operasyonda el konulmasını engellemek için Bitcoin’e çevirdikleri ortaya çıktı. 2 Bitcoin hesabında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yasa dışı bahis parasını Bitcoin’le kaçırdılar: 217 milyon 400 bin dolarlık hareket
Yasa dışı bahiste tespit edilen 83 şüpheliden 37’si yakalandı.

Diyarbakır’da PKK ve FETÖ operasyonlarında ele geçirilen dijital verilerden iz süren Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan ve para nakdine aracılık eden 83 şüpheli tespit edildi. 18 Mayıs’ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır’da yakalanan 37 şüpheliden, aralarında çete elebaşı Murat A.’nın da bulunduğu 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 20’si sorgusunun ardından, 9’u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çete elebaşı Murat A. tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Çete elebaşı Murat A. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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İKİ HESAPTA 4000 BİTCOİN

  • Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı “olası bir operasyonda el konulmasın” diye Bitcoin’e çevirdikleri ortaya çıktı. Yasa dışı elde edilen Türk Lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı anlaşılan 2 cüzdan numarası saptandı. Çete lideri Murat A. adına açılmış 2 hesaptan birinde yaklaşık 850 Bitcoin (BTC) (46 milyon 246 bin 691 dolar), ikinci cüzdandaki finansal hareketliliğin ise 3142 Bitcoin (BTC) (171 milyon 107 bin 841 dolar) olduğu anlaşıldı. Ayrıca hesaplarda hala 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.

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