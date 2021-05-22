Alkollü sürücü tarafından yaralanan bekçi Kansu Turan'dan acı haber

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 21 Mayıs günü yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.

Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit oldu. Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi.

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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNDE DEFNEDİLECEK

Kansu Turan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından çalışma arkadaşları ve ailesine teslim edildi. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenle Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.

"ONLAR BİZİM EMANETİMİZ"

Şehit Kansu Turan’ın çocukluk arkadaşı Barış Koçak ise “Benim çocukluk arkadaşım 2 yaşından beri beraber büyüdük. Söyleyecek kelime bulamıyorum gerçekten vatan sağ olsun, şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz ama artık bir son olmalı. Allah annesine sabır versin. Geçen sene babasını kaybetmiştik annesini yalnız bıraktı. Annesi ve nişanlısı gerçekten çok kötü durumda nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama asla yalnız bırakmayacağız elimizden ne gelirse yapacağız. Onlar bizim emanetimiz. Bu vatan hainlere kalmaz” dedi.

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BAKAN SOYLU:TEŞKİLATIMIZA BAĞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da, dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu Şehit düşen Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Kansu Turan'a, Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA:GECE KARTALIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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