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Alkollü sürücü tarafından yaralanan bekçi Kansu Turan'dan acı haber

Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanıp bir ayağını kaybeden bekçi Kansu Turan şehit oldu. Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanıp bir ayağını kaybeden bekçi Kansu Turan şehit oldu. Şehit olan bekçi Kansu Turan için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesajlar paylaştı.

Haber Merkezi AA
Alkollü sürücü tarafından yaralanan bekçi Kansu Turandan acı haber
Kansu Turan

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 21 Mayıs günü yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.

Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit oldu. Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNDE DEFNEDİLECEK

Kansu Turan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından çalışma arkadaşları ve ailesine teslim edildi. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenle Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek.

"ONLAR BİZİM EMANETİMİZ"

Şehit Kansu Turan’ın çocukluk arkadaşı Barış Koçak ise “Benim çocukluk arkadaşım 2 yaşından beri beraber büyüdük. Söyleyecek kelime bulamıyorum gerçekten vatan sağ olsun, şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz ama artık bir son olmalı. Allah annesine sabır versin. Geçen sene babasını kaybetmiştik annesini yalnız bıraktı. Annesi ve nişanlısı gerçekten çok kötü durumda nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama asla yalnız bırakmayacağız elimizden ne gelirse yapacağız. Onlar bizim emanetimiz. Bu vatan hainlere kalmaz” dedi.


BAKAN SOYLU:TEŞKİLATIMIZA BAĞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da, dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu Şehit düşen Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Kansu Turan'a, Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA:GECE KARTALIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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Antalya alev alev: Kovasını alan koştu
FOTOĞRAF 14
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Yangın, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, bir yandan 110 ve 155 ekiplerine haber verirken bir yandan da yangını söndürmek için alana koştu.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı.
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Diğer taraftan yangının olduğu gören vatandaşlar ormanlık alana koştu. Kadınlar ellerine aldıkları kovalar ile yangına kum atarak ekiplere yardım etti. Bir genç ise 2 kilometre koşarak ekiplere içecek su yetiştirdi. Diğer vatandaşlar ise itfaiye araçlarının hortumlarının çekilmesinde ekiplere destek verdi. Bir başka vatandaş ise yangın alanında bulunan bir köpeği yanından götürerek alandan uzaklaştırdı.
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Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi ve aracı ile çalışmalar devam ediyor. Rüzgarın da etkisi ile büyük bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara - Kundu sahil karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldı. Ekipler sadece görevlilerin geçişine izin veriyor.
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Yangını söndürmek için ekiplere yardımdı olan Mustafa Etkinoğlu, “Orman yangınını gördük. Müdahale etmeye çalıştık. Gücümüz yetmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdi. 2 saattir söndürmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Burada bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Buraya giren çıkan sayısı belli değil. Orman içerisinde bir sürü evi olmayan insanımız yaşıyor. Çadırlarda kalıyorlar” diyerek yaşananları anlattı.
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İtfaiye ekiplerine koşarak su taşıyan Şahin Akman, “2 kilometre koştuk. Su taşıdım. Yardım etmek istedim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.
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Kovalara kum doldurarak alevlere müdahale eden Ayşe Güzel ise “Karşıda oturuyorum. Oğlum haber verdi. Kovayı alıp koştum. Hemen elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bir kova kum atsak bir dal söndürsek ciğerimiz bir parça daha az yanar. 5 kilometre koşarak geldim. Nefes nefese kaldık. İtfaiyeye haber verdim” açıklamasında bulundu.
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Yangının nispeten kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Antalya alev alev: Kovasını alan koştu
Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kilometrelerce uzaklıktan gören vatandaşlar kovalarını alarak söndürmek için koştu. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine içmeleri için koşa koşa su yetiştirdi.


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