Yasa dışı bahise geçit yok: 19 ilde düzenlenen Sibergöz operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

Mardin

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "Yasa Dışı Bahis" oynanmasına aracılık eden ve vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.