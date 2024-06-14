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Yasa dışı bahise geçit yok: 19 ilde düzenlenen Sibergöz operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

19 ilde düzenlenen Sibergöz-45 operasyonlarında “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik hesaplarında 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 kişi yakalandı.

Seren Som
08:21 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Operasyonlarda ruhsatsız tabancalara, Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.
Operasyonlarda ruhsatsız tabancalara, Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde “SİBERGÖZ-45” operasyonları düzenlendi.

Kayseri
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda; alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Antalya
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformu üzerinden "Yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere 5 şüpheli yakalandı.
Mardin
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "Yasa Dışı Bahis" oynanmasına aracılık eden ve vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Sakarya ve Samsun
İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda; vatandaşların kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli Uluslararası Kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; Çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.


Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalara, Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.



#Operasyon
#Yasadışı bahis
#Sibergöz
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