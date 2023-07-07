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Yasa dışı göçle mücadele sürüyor: İstanbul’da 697 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye genelinde yasa dışı göçle mücadele sürüyor. İstanbul'da, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 697 kaçak göçmen yakalandı.

12:53 . 7/07/2023 Cuma
DHA
697 kaçak göçmen yakalandı.

697 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. 53 teknenin de denetlendiği çalışmalarda 697 kaçak göçmen yakalandı.  Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.


 





#Kaçak göçmen
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#göç
1 saat önce
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