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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 2 kişinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

10:18 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:27 - 7/11/2023 Salı
DHA
Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor.

Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor.

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.


Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.





#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#terör
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