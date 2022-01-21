Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Feyhan Yaşar seçildi

Yaşar Holding’i geleceğe taşıyacak yeni yönetim kurulu yapısı şöyle; Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gökoğlu, Cengiz Erol, Mehmet Aktaş, Kemal Semerciler ve Hakkı Hikmet Altan.

Feyhan Yaşar: “Türkiye Cumhuriyeti değerleri ile var olduk, ülkemizle birlikte büyüdük, geleceğe sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji odaklı güçlü bir vizyonla ilerliyoruz”

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yeni yönetim yapılanmasını ve kurumun gelecek vizyonunu yaptığı açıklamada şöyle özetledi:

“Dünya daha önce çok az görülmüş bir değişim döngüsünden geçiyor. Yalnızca pandemiyle açıklanamayacak olan dönüşüm gerek ekonomide gerekse toplumsal yapıda ezberi bozuyor. Türkiye’nin öncü sanayi topluluklarından biriyiz. Stratejik önemdeki faaliyet alanlarımızla toplumsal refah ve bireysel mutluluğa hizmet ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda toplumla iç içeyiz. Toplumun somut ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Köklü geçmişimiz, deneyimlerimizden kaynaklanan gücümüz küresel dönüşüm içindeki özel yolculuğumuzu başarıyla birleştirmemizi sağlıyor. Yaşar Topluluğu olarak idealimiz, ülkemizin kalkınmasına, toplumun gelişimine katkı sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

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Tarıma dayalı sanayide teknolojiyle kaliteli üretim sağlamaya, araştırma geliştirme faaliyetlerimizle bireylerin beslenme ihtiyaçlarına yanıt vermeye, sürdürülebilir çalışma anlayışıyla katma değerli üretim yapmaya ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın refahını sağlayacak çözümlere odaklandık. Geçtiğimiz yıl 100’den fazla yeni ürünü tüketiciyle buluşturduk. Yenilikçi yapımız sayesinde her hanedeki Pınar varlığını, anında talepler için geliştirdiğimiz e-ticaret kanalımız PınarOnline’la desteklemeye başladık.

Küresel ısınma nedeniyle yaşamakta olduğumuz çevre sorunları karşısında geliştirdiğimiz sürdürülebilir çözümler sayesinde, faaliyet alanlarımızın olduğu her noktada sera gazı, su, enerji ve atık yönetimi çalışmalarımızı önceliğimiz yaptık. Pınar Süt, 2050 yılında karbon nötr olma hedefini açıkladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği de bir diğer odağımız.

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Ekonomiye katkımız, ülke sınırları dışına taşan faaliyetlerimizle sürüyor. Pınar ve Dyo markalarımızın dünyanın her coğrafyasında aktif olma çabası, Avrupa ve Körfez Bölgesi’nden sonra genişleyerek devam ediyor.