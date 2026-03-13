‘Yaşlanma’ eşiğini aştık

Yaşlı nüfusun yüzde 55,3’ünü kadınlar, yüzde 44,7’sini erkekler oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlanma eğilimi önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşecek. Buna göre yaşlı nüfus oranının 2100’de yüzde 33,6 seviyesine ulaşması bekleniyor. Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı bağımlılık oranı da artış gösterdi. Bu oran 2020’de yüzde 14,1 iken 2025’te yüzde 16,2 oldu. Türkiye’de 26 milyon 977 bin hanenin yaklaşık yüzde 26,1’inde, yani 7 milyon 46 bin hanede en az bir yaşlı fert yaşıyor. Bu hanelerin 1 milyon 836 bininde ise yaşlı bireyler tek başına yaşamını sürdürüyor. Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 194 ülke arasında 75’inci sırada yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Sinop olurken, en düşük yüzde 3,8 ile Şırnak’ta görüldü. Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,1 yıl olarak hesaplanırken, bu sürenin erkeklerde 75,5 yıl, kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu belirlendi.