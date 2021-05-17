Gündem Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
ERZURUM

Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü

Erzurum’da 72 yaşındaki şahıs, bahçesinde namaz kıldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonrası su kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı adam tarlada namaz kılarken öldü
Güneş altında fazla kaldığı tahmin edilen yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Erzurum Yakutiye'de tarlasında erken saatlerde ekim işleriyle uğraşan 72 yaşındaki Rauf Kasil, öğle namazını kılmak için tarla kenarında bulunan barakasının yanına geldi. Burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra seccadenin üzerine çıkan Kasil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedende dolayı dengesini kaybederek barakanın yanında bulunan su kanalına düştü. Boş olan su kanalına yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

'Namaz kılıyor öldürmeyelim'
GÜNDEM
'Namaz kılıyor öldürmeyelim'

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemelere göre güneş altında kalan adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kasil’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Kasil’in ölüm haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi.

900 yıllık camide endişeli ibadet: Cemaat namaz kılarken üzerlerine yıkılmasından korkuyor
FOTOĞRAF 9
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Çavdır ilçesi Bölmepınar köyünde ahşap ve örme taş tekniğiyle inşa edilen tarihi Dengere Camisi, zamana meydan okuyor.
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Farklı mimarisiyle dikkati çeken caminin ne zaman inşa edildiğine dair bir kitabesi bulunmadığı için yaşı bilinmese de incelemeler sonucunda 1123 yılında inşa edildiği üzerinde duruluyor.
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Anadolu Selçuklu camileri geleneğinde inşa edilen Dengere Camisi'nin minaresinden yaklaşık 900 yıldır ezan sesi yükseliyor.
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Köyün az sayıda nüfusu bu camide ibadet edip, kalan vakitlerini de geniş bahçesinde oturarak geçiriyor.
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Doğu-batı ekseninde dikdörtgen planlı tasarlanan tarihi cami, yığma taş tekniğiyle inşa edildi. Caminin tavan asma katı ahşapla inşa edilirken camiyi taşıyan ahşap direkler ise klasik Roma döneminin mermer sütunları üzerine oturtuldu.
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1968 yılında caminin genelinde yapılan restorasyonla ahşap bölümlerin büyük kısmı yenilenirken, camiyi taşıyan direklere ise dokunulmadı. Horasan harcıyla dış cephesi sıvanan caminin oyma tekniğiyle süslenen ahşap giriş kapısının da caminin ilk kapısı olduğu tahmin ediliyor. Cami inşa edilirken içerideki akustiği sağlamak için duvarlara açılan deliklerin arkasına birer boş küp yerleştirilmiş. Bu şekilde çıplak sesin caminin her köşesine eşit şekilde dağılımı sağlanmış. Ayrıca caminin tek şerefeli minaresi bugüne kadar hiç restorasyon görmeden ayakta kalabildi.
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Bölmepınar Köyü Muhtarı Ayhan Kılıç (58), çocukluğunun bu cami çevresinde geçtiğini söyledi. 2-3 yıldır restorasyonla uğraştıklarını belirten Kılıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden söz veriliyor geleceklerine dair. Ancak ne gelen var ne giden. Restorasyon için çok uğraşıyoruz. Bütçe ayrılacağını söylüyorlar. Her tarafının restore edilmesi lazım. Atalarımız korumuş, bize bırakıp gitmiş. Biz de korumak istiyoruz. Restore edilmezse bir gün namaz kılarken başımıza yıkılacak diye konuştu.
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Cami cemaatinden Hilmi Çetin (82), vakit namazları dışında cuma namazı için camiye mutlaka geldiğini belirtti. Caminin bakımsız olduğundan dert yanan Çetin, Çok bakımsız ama ne yapalım geliyoruz namaz kılmak için dedi.
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Camiye köy halkının baktığını belirten Durali Alp ise 1968 yılında restore edildiğini ancak yeniden elden geçirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
900 yıllık camide endişeli ibadet: Cemaat namaz kılarken üzerlerine yıkılmasından korkuyor
Burdur'un Çavdır ilçesinde, yaklaşık 900 yıldır minaresinden ezan okunan tarihi Dengere Camisi, ahşap ve örme taş mimarisiyle dikkati çekiyor. Cemaat, tarihi cami için restorasyon isterken, namaz kılarken üzerlerine yıkılmasından korktuklarını söyledi.


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