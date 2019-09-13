Gündem Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı
ADANA

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Adana merkez Yüreğir ilçesinde yalnız yaşadığı evine giren kişi tarafından darbedilen 80 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının komşusu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
80 yaşındaki Fatma Altunöz, saldırganın elinden bağırıp yardım isteyerek kurtuldu
80 yaşındaki Fatma Altunöz, saldırganın elinden bağırıp yardım isteyerek kurtuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 80 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evinde darbedildi. Fatma Altunöz (80), Belören Mahallesi'nde yalnız kaldığı evinden gece bağırarak komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşuları tarafından yaralı halde bulunan Altunöz, bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Bunun üzerine, vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisi olan aynı mahalledeki evli ve iki çocuk babası İ.M'yi (54) gözaltına aldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Zanlı, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın tarafından teşhis edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, evde yaptıkları çalışma sırasında buldukları bir sigara izmaritini incelemeye aldı.

Öte yandan, olaydan sonra zanlının evinde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Yangının kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.

"Korktuğum için evime giremiyorum"

Fatma Altunöz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, gece uyandığında odasında bir kişiyle karşılaştığını belirterek, bu kişinin daha sonra kendisine saldırdığını söyledi.

Olay sırasında bağırmaması için elini ağzıyla kapatan şüphelinin parmağını da ısırdığını anlatan Altunöz, daha sonra bağırıp yardım istemesiyle zanlının kaçtığını aktardı.

Altunöz, korktuğu için evine gidemediğini ve bir süre kızının yanında kalacağını ifade etti.

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Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Müştekinin beyanları doğrultusunda İ.M. isimli şüpheli cumhuriyet savcımızın talimatı ile gözaltına alınmış, şüpheli 11.09.2019 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli kontrol kararına itiraz edilmiştir. Başsavcılığımızın itirazı, Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilerek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır."
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