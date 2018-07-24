Yaşlı kadını 'kediciksin' yalanıyla dolandırdılar

Dolandırıcılar, yaşlı bir kadını 'Adınız Oktar'ın kediciği olarak geçiyor' yalanıyla kandırıp, dolandırdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar ve kedicikler yalanıyla dolandırdılar.

Dolandırıcılar, Saadet U.’yu arayarak, "Adnan Oktar operasyonunda adınız geçiyor. Oktar sizi 'kedicik' diye kaydetmiş. Silah ve para görünüyor" dedi.

Yaşlı kadın U., "Hacca gideceğim. Dolandırıcı mısınız?" diye sordu ve 155 polis ihbar hattını arayacağını söyledi.

Polis diye şebeke elemanına aktardılar

Dolandırıcılar, "Sizi 155’e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanı telefonu alarak kendisini polis olarak tanıttı.

Dolandırıcılar inandırıcı olması için yaşlı kadına da bir parola verdiler. Sahtekarlara inanan Saadet U., verilen adrese gitti.

Şüpheliler, U.’nun "bayrak" demesiyle 31 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.