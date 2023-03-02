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Yavaş'ı İYİ Parti dışında kimse istemiyor

6’lı Masa zirvesine saatler kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığa göz kırpmasında İYİ Parti içindeki eski ülkücü ekibin etkili olduğu ileri sürüldü. İsmi ısıtılsa da Yavaş’a İYİ Parti dışında CHP dahil 6’lı Masa’dan destek yok.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Yavaş’ın adaylığına olumlu bakan İYİ Parti’deki eski ülkücü kökten gelen kurmaylar, Yavaş’ın kazanabilecek bir aday profili olduğunu savunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Yavaş’ın adaylığına olumlu bakan İYİ Parti’deki eski ülkücü kökten gelen kurmaylar, Yavaş’ın kazanabilecek bir aday profili olduğunu savunuyor.

6’lı Masa zirvesine saatler kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığa göz kırpmasında İYİ Parti içindeki eski ülkücü ekibin etkili olduğu ileri sürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Yavaş’ın adaylığına olumlu bakan İYİ Parti’deki eski ülkücü kökten gelen kurmaylar, Yavaş’ın kazanabilecek bir aday profili olduğunu savunuyor.

TECRÜBESİ YETERSİZ

Ancak ismi ortaya atılsa da İYİ Parti içinde de Yavaş’a mesafeli olan bir grup bulunuyor. Bunun yanı sıra ismi ısıtılsa da Yavaş’a İYİ Parti dışında CHP dahil 6’lı Masa’dan destek yok. CHP içindeki ulusalcı kanat Yavaş’a sağdan gelmesi ve ‘belediyedeki yetersiz bulduğu’ performansı nedeniyle soğuk. Sağ kökenli olması Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi’nde (SP) sempatiyle yankılanırken tecrübe eksikliğine dikkat çekiliyor. Bir DEVA Partisi kurmayları, İYİ Parti'ye yakın bir ismin toplumun tüm kesime hitap edemeyeceğini düşündüğü için olumsuz bakıyor. Gelecek Partisi kurmayları ise sağ kökenli bir adayın kazanma şansının yüksek olduğunu belirtirken tıpkı DP ve SP’de olduğu gibi tecrübe eksiliğine vurgu yapıyor.


#6'lı Masa
#Mansur Yavaş
#CHP
#İYİ Parti
1 saat önce
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Yavaş'ı İYİ Parti dışında kimse istemiyor
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