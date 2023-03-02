Yavaş'ı İYİ Parti dışında kimse istemiyor

Ancak ismi ortaya atılsa da İYİ Parti içinde de Yavaş’a mesafeli olan bir grup bulunuyor. Bunun yanı sıra ismi ısıtılsa da Yavaş’a İYİ Parti dışında CHP dahil 6’lı Masa’dan destek yok. CHP içindeki ulusalcı kanat Yavaş’a sağdan gelmesi ve ‘belediyedeki yetersiz bulduğu’ performansı nedeniyle soğuk. Sağ kökenli olması Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi’nde (SP) sempatiyle yankılanırken tecrübe eksikliğine dikkat çekiliyor. Bir DEVA Partisi kurmayları, İYİ Parti'ye yakın bir ismin toplumun tüm kesime hitap edemeyeceğini düşündüğü için olumsuz bakıyor. Gelecek Partisi kurmayları ise sağ kökenli bir adayın kazanma şansının yüksek olduğunu belirtirken tıpkı DP ve SP’de olduğu gibi tecrübe eksiliğine vurgu yapıyor.