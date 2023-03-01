Yavaş’tan adaylık sinyali: 48 saat kala ‘görev’ dedi

Günün sürpriz açıklaması ise ismi özellikle İYİ Parti tarafından gündemde sıcak tutulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, katıldığı bir canlı yayında 6’lı Masa’nın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, ‘’Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil’’ cevabını verdi. Yavaş, Millet İttifakı’nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir’’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘’Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu 6’lı Masa’nın konusu. 6’lı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. 6’lı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız.’’