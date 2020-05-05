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Gündem Yavrusunu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
BURSA

Yavrusunu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi

Ankara’da yanındaki yavrusunu köpeklere parçalatılan eşek Bursa’da yeni yuvasına yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Haytap Bursa İl Temsilciliğine getirilen eşek önce Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi edildi.
Haytap Bursa İl Temsilciliğine getirilen eşek önce Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi edildi.

Haymana ilçesinde 24 yaşındaki B.K. isimli şahıs, annesinin yanındaki yavru eşeği çoban köpeklerine parçalatıp bununla da yetinmeyerek, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmıştı.

Duruma tepki gösteren hayvanseverler polis ve jandarmaya ihbarda bulunmuştu. Yanında yavrusu parçalatılan eşeğe Hayvan Hakları Federasyonu tarafından sahip çıkıldı.

Sağlık durumu iyi olan eşek, yeni yuvasına yerleştirildi.

Haytap Bursa İl Temsilciliğine getirilen eşek önce Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olan eşek, daha sonra yeni yuvasına getirilip yuvada bulunan eşek arkadaşlarının yanına yerleştirildi.

Sağlık durumu iyi olan eşek, yeni yuvasına yerleştirildi.

Eşeğin yeni yuvasının artık Bursa olacağını ifade eden Haytap Bursa Temsilcisi Emre Demir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sosyal medya sayesinde bu habere ulaştık. Haytap Ankara il temsilicimiz devreye girdi. Yapılan araştırmalar sonucunda annenin yavrusunun vefat ettiğini öğrendik. Biz de anneyi korumamız altına aldık. Önce Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne gittik. Burada gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar burada misafir olacak. Burada arkadaşları var burada mutlu bir yaşam sürecek."
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