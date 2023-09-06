Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i yalanladı: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor olabilir

Yavuz Ağıralioğlu - Meral Akşener
CHP ile son dönemde büyük bir kriz yaşayan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, eteğindeki taşları gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınında döktü. Seçim süreci ve aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan Meral Akşener, seçime sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için direttiğini, "Kazanacak adaydan kazanacak formüle" döndüklerini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu formüle Rıdvan Uz, Tolga Akalın, Bilge Yılmaz ve Ümit Dikbayır hariç, Yavuz Ağıralioğlu da dahil tüm partililerin 'evet' dediğini söyledi.
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Seçimlerden kısa bir süre önce İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Ağıralioğlu, Twitter-X hesabından şu açıklamayı yaptı:
İYİ Parti ve Sayın Genel Başkan, Kemal Bey ile kaybedileceğini çok iyi biliyordu. İYİ Parti’nin bu kadar hasar almasının sebebi, bildiği ve sonucunu öngördüğü felaketi engelleyememiş olmasıdır.
Ben ilkelerim ve millete olan borcum sebebiyle, beş yıl boyunca, tüm kamuoyu ve eski partim şahittir ki Kemal Bey’in adaylığı üzerinden gelişen her alamete, her irade beyanına itiraz ettim. Maalesef beş yıl boyunca bu konuda yaptığım itirazlarım parti içindeki bir dedikodu mekanizmasının giyotinine, bazen sıfatlarımı, bazen sözlerimi, bazen de irademi kurban vermiştir.
İYİ Parti’nin ve Sayın Genel Başkanın “yaptıklarına” değil, İYİ Parti’ye ve Sayın Genel Başkana yapılanlara itiraz ederek Cumhurbaşkanlığı sürecindeki ilk itirazı basın toplantısı ile mecliste dile getirdim.
Ardından yaşanan süreçteki ilkesiz, ölçüsüz ve kuralsız mücadeleye itirazlarımın milletimizce aşikâr hâle geldiği bütün bu süreçlerin nihayetinde, haklı şerhlerime uygulamada karşılık bulamayınca İYİ Parti’ye ve Sayın Genel Başkana zarar vermemesi için adaylık başvurusunda bulunmadım. Masayla ilgili Sayın Akşener’e müzakere yetkisinin talep edildiği “zoom toplantısına” da katılmadım.