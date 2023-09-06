Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener'i yalanladı: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor olabilir

Adaylığını memleketteki bütün önceliklerin önüne geçiren ve bize dayatan

Kılıçdaroğlu ve bu adaylığın menfaat çevresi; bu ilkesiz, ölçüsüz mücadelenin doğal sonucu olan mağlubiyetin asıl müsebbipleridir!

İYİ Parti, seçmen nezdinde suçlanan taraf olmamak için itirazlarına rağmen masada oturmak ve gelen felaketi görüp kalktıktan sonra da yeniden dönmek zorunda bırakılmıştır.

Çok ağır ifadeler ile kalkılan bir masaya neden paldır küldür oturulduğu da ne partililere ne de millete izah edilebilmiştir.