Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' benzetmesi: Beş yıllık emeklerimize pusu kurdu

Kemal Kılıçdaroğlu - Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinden kısa bir süre önce, HDP'nin Millet İttifakı ile iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanmış ve partisinden istifa etmişti.
Ağıralioğlu, bugün katıldığı TV 100 canlı yayınında, seçim sonuçları üzerinden bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Kılıçdaroğlu demokrasi kılıflı tek adam"
"Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor." diyen Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun tek adam olduğunu dile getirdi.