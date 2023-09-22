Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' benzetmesi: Beş yıllık emeklerimize pusu kurdu

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından koalisyon masasındaki kaos sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek konuştu. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Ağıralioğlu, "Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu" ifadelerini kullandı.