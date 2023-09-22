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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' benzetmesi: Beş yıllık emeklerimize pusu kurdu

Seçim sürecinde HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesi sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasi kılıflı bir tek adam' olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Kemal Bey, beş yıllık emeklerimize pusu kurdu." dedi.

Hüseyin Berk
21:50 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Yavuz Ağıralioğlu

Kemal Kılıçdaroğlu - Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinden kısa bir süre önce, HDP'nin Millet İttifakı ile iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanmış ve partisinden istifa etmişti.

"Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz."
diyen Ağıralioğlu, 'bu vebale ortak olmayacağım' diyerek Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini duyurmuştu.

Ağıralioğlu, bugün katıldığı TV 100 canlı yayınında, seçim sonuçları üzerinden bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



"Kılıçdaroğlu demokrasi kılıflı tek adam"

"Aslında Kemal Bey partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor, süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyor." diyen Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun tek adam olduğunu dile getirdi.

CHP lideri için
"Demokrasi kılıflı tek adam."
diyen Ağıralioğlu,
"Masayı kendi heveslerinize göre organizasyon olarak kurmanız böyle, masada İYİ Parti'nin emeklerini pusulaması öyle... 5 yıllık emeklerimize Kemal Bey pusu kurdu."
ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için her şeyi mübah görmek ilkesizliktir"

"Muhalefet o kadar ağır yara aldı ki memlekette muhalefetin ne dediğini umursayan bir Allah'ın kulu kalmadı."
diyerek sözlerini sürdüren eski İYİ Partili vekil,
"Muhalefetin çok ağır bir türbülansta olduğunu düşünüyorum. Kazanmak için her şeyi mübah görme ilkesizliğe yol açıyor."
dedi.

Yavuz Ağıralioğllu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız ve kifayetsiz adaylığınızın sonucunu görmüş olduk
Yavuz Ağıralioğllu Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız ve kifayetsiz adaylığınızın sonucunu görmüş olduk

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından koalisyon masasındaki kaos sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise bir kez daha tartışmaların fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek konuştu. Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Ağıralioğlu, "Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu" ifadelerini kullandı.


#Yavuz Ağıralioğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
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