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ÇANAKKALE

'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan dün düzenlenen törenle Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 'TCG Fatih' fırkateyniyle geçiş sırasında eşlik edilen sondaj gemisi, Ege Denizi'ne açılıp, buradan Akdeniz'e inecek.

Haber Merkezi DHA
Sondaj gemisi, Ege Denizi'ne açılıp, buradan Akdeniz'e inecek.
Sondaj gemisi, Ege Denizi'ne açılıp, buradan Akdeniz'e inecek.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, saat 15.30 sıralarında, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'TCG Fatih' fırkateyniyle geçiş sırasında eşlik edilen sondaj gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu saat 15.45'te döndü.

Bu sırada Çanakkale Deniz Helikopter Grup Komutanlığı'ndan havananan askeri helikopterle gemi üzerinde birkaç kez sorti yapıldı. Çanakkale önlerinden geçiş yapan 'Yavuz', Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinde, boğaza tekneyle açılan balıkçılar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Çanakkale önlerindeki geçişini yarım saatte tamamlayan 'Yavuz'a, Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın koruma sağlandı. 'Yavuz' sondaj gemisi, boğaz geçişinin ardından Ege Denizi'ne açılıp, buradan Akdeniz'e inecek.

130 METRELİK 2 KULE İLE SONDAJ

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi olan 'Yavuz', 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. 130 metrelik 2 sondaj kulesi bulunan geminin içinde; sinema ve spor salonu ile dinlenme odaları, 4 yataklı mini hastane ve tam zamanlı doktor yer alıyor. Yapımı 2011'de tamamlanan gemi, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde kullanıldı.

  • 'Dynamic positioning' sistemi de olan gemide, 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz yapılıyor. KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan 'Karpaz-1' kuyusunda, 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak 'Yavuz' ile çalışmalar, yaklaşık 3 ayda tamamlanacak.

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