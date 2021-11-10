Yaya geçidinde korkunç kaza: Okuldan çıkan küçük Eren halk otobüsü altında can verdi

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan, otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yolu trafiğe kapatan polis, sürücü Yusuf T’yi polis merkezine götürdü.
Geriye sırt çantası ve resim defteri kaldı
Kazayı merak edip olay yerine çok sayıda vatandaş geldi. Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan’dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı.
Küçük çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşağa geldiği sırada dönüş yaptığı sırada kazaya karışması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
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Kaza, Çukuroba Mahallesi Kabazlı yolu Yenipazar hemzemin geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Murat Yavuz (34) idaresindeki 80 EM 761 plakalı kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine gitmekte olan makinist İsmail Uçar idaresindeki 34007 sefer sayılı yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı.
Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken, sürücü Yavuz yaralandı.
Yavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü
Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölünürken, kazada bir kişi ise yaralandı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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Olay, Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. İSKİ ekiplerinin kullandığı iş makinasının yaptığı çalışma sırasında, iki gündür sızıntı olduğu öğrenilen su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, yakındaki bir binanın beşinci katı kadar yükseğe ulaştı.
Uzun süre tazyikli şekilde fışkıran su nedeniyle çevrede su birikintileri oluştu. Olay yerine gelen bir iş makinesi, boru üzerine baskı yaparak suyun fışkırmasını önlerken ekipler, patlayan boru üzerinde çalışma yaptı.
Çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
\"İKİ, ÜÇ BİNA SU ALTINDA KALDI. ASANSÖRLER ZARAR GÖRDÜ\"<br><br>Görgü tanığı Murat Alparslan olayla ilgili, \"Ufak bir sızıntı vardı. Kepçenin çalışması sırasında tamamen patladı. Ana hattan buraya gelen vana olmadığı için suyu kesemediler. Ekipler iki gündür uğraşıyorlar. Bir türlü suyu kesemediler...
İki, üç tane bina su altında kaldı. Asansörler falan zarar gördü. Bayağı bir zayiat var. Burası içme suyu hattı\" diye konuştu.
Metrelerce yukarıya fışkırdı: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı
Kadıköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin iş makinesiyle çalışması sırasında iki gündür sızıntı olan su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki 38 RV 828 plakalı otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi.
Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.’nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.’nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi.
Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.’ya sitem etti.
Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil” diye tepki gösterdi.
Polis ekipleri ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü Berat K.’ya 2 bin 699 TL cezai işlem uygularken, otomobil baba Osman K.’ya teslim edildi. Sürücü Berat K. ile arkadaşı Soner U. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti 'Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür'
Aracında uyuşturucu aparatı bulundu babası isyan etti: Verin bir tabanca ben sıkayım
Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, “"Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya.'' dedi.