Yayladağı'nda dron destekli operasyonda 11 göçmen yakalandı

Yayladağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli operasyonda 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
11 Mayıs tarihinde Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 organizatör de ekiplerce gözaltına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
