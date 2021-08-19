Yaz kuran kursları dualarla kapandı: Bu gençler bizim övünç ve gurur kaynağımız

Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen Yaz Kur’an Kursları bu yıl 5 Temmuz'da başladı. 45 gün süren kurslar bugün itibariyle sonlandırıldı. Yaz Kur’an Kursları programı bu yıl Başakşehir Merkez Camii'ndeydi. Kursa 28 ülkeden 465 öğrenci katıldı, 63 din eğitmeni yer aldı.

Kurs kapanış programında caminin imam hatibi Önder Soy'un hazırladığı hat tablolar öğrencilere dağıtıldı. Hediyeleri rahlelere koyanlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Daha sonra Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu konuşma yaptı. Konuşmalar tamamlandıktan sonra şiir ve ilahi okundu, Hüsn-ü Hat eserleri sergilendi. Yaz kuran kursu kapanış programına katılanlara aşure ikram edildi.

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"ÇOK MUTLU OLDUM, HARİKULADE BİR ORTAM"

Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, "Bir çok etkinliğe katıldım, bir çok etkinlikte yer aldım. Gerçekten burada çok mutlu oldum harikulade bir ortam, cami, çevresiyle, minareleriyle mükemmel. Ezanıyla, selasıyla insana huzur veren bir ortamdayız ama gerçekten sevgili yavrularımızla cıvıl cıvıl yavrularımızla olması harikulade bir durum" diye konuştu.

HAYAT Camiler çocuklarla şenlendi

"BAŞAKŞEHİR'DE 5 BİN ÖĞRENCİ KURAN KURSU'NA YAZILDI"

Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise, "Başakşehir'de 112 camide Kuran Kursu programı var. Sanayii bölgelerimizdeki camilerin hocalarını da Kuran Kursu veren camilere takviye yaptık. Herkese Kuran-ı Kerim'i öğretmek mümkün olmayabilir ama yürümesini oturmasını kalkmasını, yere çöp atmamasını, anneye babaya nasıl davranacağından tutun bu tarz davranışlardan özellikler kazandırabildiysek ne mutlu bize. Başakşehir'de 5 bin öğrenci Kuran Kursu'na yazıldı" dedi.

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"BU GENÇLER BİZİM ÖVÜNÇ VE GURUR KAYNAĞIMIZ"

Merkez Camii İmam Hatibi Önder Soy da, "Maksadımız teşvikle rağbet olması. Kuran-ı Kerim eğitiminden önce 15 gün çocuklarla temel dini bilgiler paylaştık. 465 talebe 63 hocayla birlikte programı kapatıyoruz. Namazları en iyi şekilde eda edebilecek hatta namaz kıldırabilecek duruma geldiler. Yabancı uyruklu 28 ülkenin insanlarına Arapça ders verdik. Ben hattat olduğum için yıllarca birikimimi katılanlarla paylaştım. Çünkü bu gençler bizim övünç ve gurur kaynağımız. 3 senede yaptığım 505 tabloyu hediye olarak verdim" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞIM BENİ GÖRÜNCE O DA KURSA YAZILDI"

Altı yaşındaki Muhammed Yusuf Ataş, "Kuran-ı Kerim'i öğrendim, Kuran'ı burada sevdim, camiyi sevdim çok güzelmiş caminin içi. Hediyemi de çok beğendim eve gidince tabloyu duvara asacağım. Her baktığımda bu kursu hatırlayacağım" dedi. 8 yaşındaki bir başka çocuk ise, "Karışık okumayı öğrendim. Bir tane arkadaşım beni Kuran Kursu'nda görünce kursa yazıldı sonra bizi görünce okuldan 2 arkadaşım daha geldi" ifadesini kullandı.

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GÜNDEM Yaz Kur’an Kursları 5 Temmuz'da başlıyor

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FOTOĞRAF 10 İki yılın ardından yaz aylarında camilerden yine çocuk sesleri yükselirken bu durumdan hem çocuklar hem de din görevlileri memnun. İl genelindeki tüm cami ve Kur’an-ı Kerim kurslarında başlayan yaz kurslarıyla birlikte merkez Kemaliye Camiinde de çocuklar büyük bir neşeyle ellerine aldıkları Elif-Ba’larla caminin yolunu tutuyor. Cami girişinde din görevlileri tarafından karşılanan çocuklar daha sonra yaş gruplarına göre ayrılarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak Kur’an, hadis ve diğer dersleri görüyor. Verilen molalarda cami içerisinde gönüllerince oyun oynayan çocuklar özledikleri camilere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kemaliye Camiinde çocuklara ders veren din görevlisi Mehmet Akif Millet, yaptığı açıklamada “Biz çocuklarımızı çok özledik. Geçen dönemde alamamıştık. Çocuklarımızla pazartesi günü itibariyle buluştuk. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. İnşallah bu günleri tekrar yaşamayız. Bu hastalık, bela, musibet, defolur gider. Biz bu manada dua ediyoruz. Çocuklarımızı camiye bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ailelere seslenerek çocuklarını camiye göndermekte endişe etmemelerini isteyen Millet, “Dikkat ederseniz pandemi sürecinde vakaların hiç görülmediği tek yer camilerimiz. Bu manada biz bütün kurallara riayet ediyoruz. Çocuklarımızı da o kurallara göre burada derslerimizi ona göre işliyoruz” diye konuştu. Kursu ziyaret ederek burada çocuklarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık ise uzun bir aradan sonra camilerin sessizliğinin çocukların neşesiyle tekrar canlılık bulduğunu söyledi. Yaz Kur’an kursları başladı: Camilerin sessizliği çocukların neşesiyle canlılık buldu Gümüşhane'de Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır camilerde yapılamayan Yaz Kur'an-ı Kerim kursları bu yıl kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasıyla birlikte yeniden başladı. BiP'te paylaş

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