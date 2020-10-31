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Gündem Yazdıkça yakalanacaksınız İzmirdeki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı
İZMİR

Yazdıkça yakalanacaksınız: İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında harekete geçildi. Çirkin paylaşımlarla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken 25 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında."

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