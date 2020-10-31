Yazdıkça yakalanacaksınız: İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında."

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız❗️@EmniyetGM birimlerimiz tarafından,

37 paylaşım tespit edildi

25 şahıs için işlem başlatıldı

6 kişi gözaltında.



Mühim olan İnsan olabilmek. — Muhterem İnce (@muhteremince) October 31, 2020

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OYNAT 00:59 Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.



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