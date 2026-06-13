Yazıcıoğlu dosyası Ankara’da

Adliye kulislerinde bu kararın, yıllardır kamuoyunun gündeminde bulunan dosyanın yeniden kapsamlı şekilde ele alınacağı ve soruşturmanın üzerine kararlılıkla gidileceği yönünde bir mesaj olarak değerlendirildiği belirtildi. FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik kritik dosyaların tamamında olduğu gibi, bu dosyayla da bundan sonra Ankara ilgilenecek. Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından açılan soruşturmanın hiçbir zaman kapanmadığı, hâlen açık olduğu belirtiliyor.