Yazıcıoğlu dosyası Ankara’da

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada dava dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara’ya taşındı. Helikopter enkazında yeni bulgulara ulaşıldığı belirtilirken, bütün teknik veriler Ankara'da yeniden incelenecek.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma dosyası, verilen yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
KARARLILIK MESAJI
Adliye kulislerinde bu kararın, yıllardır kamuoyunun gündeminde bulunan dosyanın yeniden kapsamlı şekilde ele alınacağı ve soruşturmanın üzerine kararlılıkla gidileceği yönünde bir mesaj olarak değerlendirildiği belirtildi. FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik kritik dosyaların tamamında olduğu gibi, bu dosyayla da bundan sonra Ankara ilgilenecek. Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından açılan soruşturmanın hiçbir zaman kapanmadığı, hâlen açık olduğu belirtiliyor.
DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Edinilen bilgilere göre, Esenboğa Havalimanı’nda muhafaza edilen helikopter üzerinde yapılan son teknik incelemelerde bazı dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Bu bulguların soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte olduğu belirtilirken, hazırlanan bilirkişi raporunun henüz soruşturma dosyasına girmediği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önümüzdeki süreçte tüm teknik verileri yeniden değerlendirmesi bekleniyor.
FETÖ İHTİMALİ
Soruşturma kapsamında, FETÖ mensuplarının olayın aydınlatılmasını engellemek amacıyla delillere müdahale ettiği iddiasıyla açılan davada 19 sanığın yargılanması, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Son duruşmada, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen yeni incelemeye ilişkin bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığı ortaya çıkmış, mahkeme raporun akıbetinin sorulmasını kararlaştırmıştı.