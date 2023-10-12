Yazılı ve uygulamalı sınavlarda detaylar belli oldu: Dinleme konuşma okuma ve yazma becerileri ölçülecek

'Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği', 9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
'Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği', 9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" ise 11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yönerge ile yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bu sınavların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendiği bildirildi.
"Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek"
İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.
Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek.
Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak. Ayrıca bu sınavlara yönelik iş ve işlemlerin neler olduğu, Yönerge'de yerini aldı.