|
Gündem

Yazılı ve uygulamalı sınavlarda detaylar belli oldu: Dinleme konuşma okuma ve yazma becerileri ölçülecek

Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi yayımlandı. Yönerge'ye göre iki aşamada gerçekleştirilecek olan Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak hesaplanacak. Böylelikle "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerileri ölçülecek.

Halil Akkoç
13:28 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
'Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği', 9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

'Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği', 9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

'Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği', 9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" ise 11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yönerge ile yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bu sınavların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendiği bildirildi.

Yönerge'de konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak ortak yazılı sınavlar kapsamında millî eğitim müdürlüklerinin sorumlulukları belirlendi.
Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği açıklandı.

"Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek"

Yönerge'ye göre iki aşamada gerçekleştirilecek olan Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak hesaplanacak.
Böylelikle "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerileri ölçülecek.

İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla "dinleme, konuşma, okuma ve yazma" becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek.

Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak. Ayrıca bu sınavlara yönelik iş ve işlemlerin neler olduğu, Yönerge'de yerini aldı.

#MEB
#Yazılı Sınav
#Uygulamalı sınav
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AFAD duyurdu: Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem