Yazılı ve uygulamalı sınavlarda detaylar belli oldu: Dinleme konuşma okuma ve yazma becerileri ölçülecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, ortak sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.