YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, 'Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok.' ifadelerinde bulundu.