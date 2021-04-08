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YDS giriş belgeleri erişime açıldı! YDS giriş belgesi nasıl alınır?

YDS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi ÖSYM'nin sitesinden alabilecek.

Haber Merkezi AA
YDS giriş belgeleri erişime açıldı! YDS giriş belgesi nasıl alınır?
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alabilecek

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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