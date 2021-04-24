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Gündem Yedi aylık hamile Bilge öğretmen koronavirüse yenik düştü
İSTANBUL

Yedi aylık hamile Bilge öğretmen koronavirüse yenik düştü

İstanbul'da yaşayan, 39 yaşındaki Bilge Karabulut, karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Yedi aylık hamile Bilge öğretmen koronavirüse yenik düştü
Yedi aylık hamile Bilge Karabulut evli ve 2 çocuk annesiydi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

15 gün tedavi gördü

Yedi aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.

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